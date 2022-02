Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Ladendieb bedroht Personal

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben am Montagabend (07.02.2022) einen 57 Jahre alten Mann festgenommen, dem vorgeworfen wird, in einem Lebensmittelmarkt an der Ostendstraße Waren gestohlen und anschließend einen 31-jährigen Mitarbeiter mit einem Messer bedroht zu haben. Der Tatverdächtige soll gegen 18.10 Uhr mehrere Flaschen Alkohol in seinen Trolley gepackt und an der Kasse lediglich eine Flasche Wasser bezahlt haben. Als ihn zwei Mitarbeiter nach der Kasse ansprachen, soll er ein Messer gezogen und den 31-Jährigen damit bedroht haben. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den 57-Jährigen daraufhin widerstandslos fest. In seinem Rucksack entdeckten die Beamten drei Elektroschocker, die nach einer ersten Prüfung auch funktionsfähig waren. Der deutsche Tatverdächtige wird im Laufe des Dienstags (08.02.2022) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

