Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Handtasche entrissen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Hedelfingen (ots)

Ein Unbekannter hat am Montagabend (07.02.2022) einer 63-jährigen Frau in der Rohrackerstraße die Handtasche entrissen. Die Frau war gegen 20.40 Uhr in der Rohrackerstraße von der Haltestelle Hedelfingen kommend unterwegs, als ein unbekannter Mann von hinten an sie herantrat. Er entriss ihr die Handtasche und flüchtete im Anschluss in Richtung Hedelfinger Straße. Die Frau konnte einen Passanten auf sich aufmerksam machen, welcher den Flüchtenden bis zum Kundenparkplatz eines Discounters an der Straße In den Heiligenwiesen verfolgte. Dort warf der Täter die gestohlene Handtasche in Richtung des Passanten und flüchtete anschließend weiter. Der Unbekannte soll 20 bis 30 Jahre alt, zirka 170 Zentimeter groß sein und dunkle gelockte Haare, eine kräftige Figur sowie dunklere Haut haben. Er soll außerdem eine dunkle Winterjacke sowie eine dunkle Hose getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

