Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 22-Jähriger festgenommen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntagmorgen (06.02.2022) einen 22 Jahre alten Mann in der Schlachthofstraße festgenommen, der mit einem Auto in verkehrswidriger Weise vor einer Polizeistreife geflüchtet sein soll. Der 22-Jährige war gegen 06.30 Uhr mit einem Peugeot 208 im Bereich des Leonhardplatzes unterwegs und soll beim Erblicken einer vorbeifahrenden Polizeistreife, das Fahrzeug beschleunigt haben. Die Beamten nahmen daraufhin die Verfolgung des flüchtenden Fahrzeugs auf. Die Fluchtstrecke zog sich durch mehrere Straßenzüge im Innenstadtbereich, im Kernerviertel und im Bereich Gaisburger Brücke, wobei er mit erhöhter Geschwindigkeit mehrfach Fahrspuren gewechselt, eine rote Ampel sowie Verkehrsinseln überfahren und Einbahnstraßen entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung befahren haben soll. In der Schlachthofstraße ließ der 22-Jährige das Fahrzeug stehen und flüchtete zu Fuß in einen Hinterhof, wo ihn die Beamten festnahmen. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten ein Springmesser sowie mehrere Tausend Euro Bargeld. Zur Herkunft des Geldes konnte der 22-Jährige keine plausible Auskunft geben, woraufhin die Beamten die Gegenstände beschlagnahmten. Ersten Ermittlungen zufolge besteht der Verdacht, dass der Tatverdächtige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der 22-jährige türkische Staatsangehörige wird im Laufe des Montags (07.02.2022) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt. Zeugen, insbesondere etwaige gefährdete Verkehrsteilnehmer, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei zu melden.

