Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Frau bestohlen und verletzt - Tatverdächtiger festgenommen

Stuttgart-Plieningen (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntag (06.02.2022) einen 26 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, eine 24 Jahre alte Frau bestohlen und im Anschluss verletzt zu haben. Die 24-Jährige, die am Sonntag ihren Bekannten besuchte, bemerkte gegen 15.15 Uhr, wie der 26-Jährige offenbar ihr Mobiltelefon sowie über tausend Euro Bargeld aus ihrem Geldbeutel stahl. Als sie die Gegenstände wieder an sich nehmen wollte, soll der 26-Jährige ein Messer genommen und sie damit leicht verletzt haben. Im Anschluss flüchtete er mit dem Diebesgut. Alarmierte Polizeibeamte entdeckten den Tatverdächtigen vor dem Haus und nahmen ihn fest. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten die Beute und stellten sie sicher. Der 26-jährige nigerianische Staatsangehörige wird im Laufe des Montags (07.02.2022) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell