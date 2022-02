Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Quad gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum von Donnerstag (03.02.2022) bis Samstag (05.02.2022) ein Quad aus einer Garage am Holteiweg gestohlen. Die Täter hebelten zwischen 11.00 Uhr am Donnerstag und 10.00 Uhr am Samstag zunächst das Fenster der Garage auf und stahlen anschließend das darin abgestellte Quad der Marke Yamaha mit dem amtlichen Kennzeichen S-XD 65. Nach ersten Erkenntnissen war die Batterie des Quads leer, weshalb vermutlich ein weiteres Fahrzeug zum Transport des Quads benutzt wurde. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

