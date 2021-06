Polizei Braunschweig

POL-BS: Alkoholisierter Mann verletzt zwei Polizeibeamte

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Kralenriede,

05.06.2021, 00.14 Uhr

Ein alkoholisierter Mann griff zwei Polizeibeamte an.

In der Nacht auf Samstag wurde der Polizei eine alkoholisierte Person in hilfloser Lage gemeldet. Beim Eintreffen der Beamten reagierte der Mann sofort aggressiv. Während der Überprüfung schlug er einem 30-jährigen Beamten zweimal mit der Faust ins Gesicht. Daraufhin versuchten der Beamte und seine 26-jährige Kollegin den Mann mit einfacher körperlicher Gewalt zu Boden zu bringen. Dabei kratzte er den Beamten im Gesicht. In Bodenlage versuchte er beide Polizeibeamte zu beißen, greift dem Beamten in den Genitalbereich und versucht dessen Dienstwaffe aus dem Holster zu reißen. Kurz bevor Unterstützung eintraf, gelang es den Polizeibeamten, den Angreifer am Boden zu fixieren. Bei dem Angreifer handelte es sich um einen 29-jährigen Braunschweiger. Er wurde im Anschluss dem Polizeigewahrsam zugeführt. Aufgrund seiner Alkoholisierung wurde ihm hier eine Blutprobe entnommen. Auch im Polizeigewahrsam verhielt sich der Mann weiter aggressiv. Der 30-jährige Polizeibeamte verletzte sich bei dem Einsatz so stark, dass er seinen Dienst abbrechen musste.

