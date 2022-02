Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlichen Taschendieb vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (05.02.2022) einen 29 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, in einer Gaststätte am Leonhardsplatz einem 37-jährigen Besucher das Portemonnaie gestohlen zu haben. Nach einem Streit gegen 08.25 Uhr unter mehreren Personen in der Gaststätte, bei dem der 37-Jährige offenbar schlichtete, umarmte ihn der Tatverdächtige und stahl dabei die Geldbörse aus der Hosentasche. Kurz darauf bemerkte der 37-Jährige den Diebstahl und verfolgte den mutmaßlichen Dieb, der bereits die Flucht ergriffen hatte. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten nach dem 29-Jährigen und nahmen ihn an der Straße Am Fruchtkasten vorläufig fest. Ein unbekannter Gast fand die Geldbörse, aus der rund 70 Euro Bargeld und eine EC-Karte fehlten, an der Theke ab. Die Beamten setzten den Tatverdächtigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell