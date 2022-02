Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Beim Wenden zusammengestoßen

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Schaden vom mehreren 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles vom Sonntag (06.02.2022) auf der Kreuzung Möhringer Landstraße/Scharrstraße. Ein 55 Jahre alter Autofahrer war mit seinem BMW kurz vor 18.00 Uhr in der Möhringer Landstraße in Richtung Vaihingen unterwegs. Auf der Kreuzung Möhringer Landstraße/Scharrstraße wollte er wenden und kollidierte mit dem Fiat einer 39 Jahre alten Frau, die in der Möhringer Landstraße in Richtung Möhringen unterwegs war. Durch den Aufprall schleuderte der Fiat gegen einen Ampelmast, an dem ein 49-jähriger Fußgänger stand. Die 39-Jährige sowie der 49 Jahre alte Fußgänger erlitten leichte Verletzungen. Rettungskräfte kümmerten sich um die beiden und brachten den 49-Jährigen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

