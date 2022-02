Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte sind am Freitagabend (04.02.2022) in Büroräume an der Taubenheimstraße eingebrochen und haben Bargeld erbeutet. Die Täter hebelten zwischen 19.00 Uhr und 19.30 Uhr die Eingangstür zum Gebäude auf. Anschließend brachen sie eine Tür zu den Büroräumen auf, durchsuchten diese und stahlen mehrere Hundert Euro Bargeld sowie einen Rollcontainer. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

