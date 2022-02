Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: PKW überschlagen - drei Verletzte

Stuttgart-Büsnau (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (06.02.2022) befuhr ein 21-jähriger Lenker eines Opel Corsa die Magstadter Straße in Richtung Schattengrund. Aus bislang ungeklärten Gründen kam das Fahrzeug gegen 02.50 Uhr im Bereich einer S-Kurve zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum, überschlug sich anschließend und blieb auf dem Dach liegen. Dem Fahrer und seinen beiden 19 und 20 Jahren alten Mitfahrern, gelang es, sich selbstständig aus dem Unfallfahrzeug zu befreien. Alle Fahrzeuginsassen erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen und mussten in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro.

