Polizei Hamburg

POL-HH: 210810-2. Vollstreckung zweier Durchsuchungsbeschlüsse nach sexuellem Missbrauch von Kindern in Hamburg-Tatenberg

Hamburg (ots)

Tatzeit: Frühjahr 2021

Tatort: Hamburg-Tatenberg, Beim Bieberhof

Ermittler der Fachdienststelle für Sexualdelikte (LKA 42) haben heute Morgen die Wohnung eines 55-jährigen Deutschen in Billstedt und eine von ihm genutzte Gartenlaube in Tatenberg durchsucht. Der Mann ist verdächtig, im Frühjahr drei Kinder sexuell missbraucht zu haben.

Nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen hat der Beschuldigte mit der 11-jährigen Tochter seiner Bekannten sowie deren 8- und 10-jährigen Freundinnen in einer Gartenlaube in Tatenberg übernachtet. Hierbei soll er sexuell motivierte Missbrauchshandlungen an den Kindern vorgenommen haben.

Nach Bekanntwerden des Sachverhaltes erwirkte die Staatsanwaltschaft Hamburg Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnung des Verdächtigen in Billstedt und die Gartenlaube, die heute Morgen durch Beamte des LKA 42 vollstreckt wurden. Da Erkenntnisse vorlagen, dass der 55-Jährige im Besitz einer Waffe sein könnte, wurden Beamte der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit (BFE) für die Zugangssicherung in die Wohnung eingesetzt.

Der Tatverdächtige wurde in der Wohnung angetroffen und zwecks erkennungsdienstlicher Behandlung ins Polizeipräsidium transportiert.

Bei den Durchsuchungen stellten die Ermittler in der Wohnung des Mannes unter anderem auch eine Gaswaffe sicher.

Der Beschuldigte wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Ka.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell