Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Am Freitag (04.02.2022) gegen 20.15 Uhr stellte der Bewohner einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Karl-Schurz-Straße fest, dass in diese eingebrochen worden war. Er hatte die Wohnung gegen 10.15 Uhr am Morgen verlassen und bei seiner Rückkehr festgestellt, dass unbekannte Täter die Terrassentüre zur Wohnung aufgehebelt und ein Laptop der Marke Lenovo entwendet hatten. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer +4971189905778 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

