Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kleinlaster und Stadtbahn stoßen zusammen

Stuttgart-Süd (ots)

Ein Citroen Jumper und eine Stadtbahn sind am Donnerstagabend (03.02.2022) in der Böblinger Straße zusammengestoßen. Der 22-jährige Fahrer des Citroens war kurz vor 18.30 Uhr in der Böblinger Straße Richtung Vaihingen unterwegs und wollte auf Höhe der Hausnummer 346 über die Stadtbahngleise nach rechts abbiegen. Nach ersten Ermittlungen missachtete er dabei das Rotlicht und stieß mit einer Stadtbahn der Linie U1 zusammen, die in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Durch den Aufprall wurde der Citroen über eine Verkehrsinsel geschoben und knickte einen Mast der Lichtzeichenanlage sowie zwei Verkehrszeichen um. Der Schaden beträgt mehrere 10.000 Euro.

