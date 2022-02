Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rabiate mutmaßliche Ladendiebe nach kurzer Flucht gestellt

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (03.02.2022) einen 22 Jahre alten Mann und eine 51 Jahre alte Frau vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, in einem Lebensmittelgeschäft an der Kronprinzstraße Waren gestohlen zu haben. Der Detektiv gab an, dass die beiden gegen 16.45 Uhr gemeinsam Lebensmittel aus der Auslage nahmen und den Kassenbereich passierten, ohne die Waren bezahlt zu haben. Als der 34-Jährige die beiden ansprach, soll ihn der 22-Jährige zur Seite gestoßen. Anschließend sollen er und seine 51-jährige Komplizin die Flucht ergriffen haben. Dem Detektiv gelang es, die Tatverdächtigen nach kurzer Flucht zu stellen und den alarmierten Polizeibeamten zu übergeben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten sie die Beamten wieder auf freien Fuß.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell