Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Kind bei Verkehrsunfall in Harpstedt leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 20. Juli 2021, wurde eine Person bei einem Verkehrsunfall auf der Langen Straße in Harpstedt leicht verletzt. Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Harpstedt bog gegen 19:00 Uhr von der ersten Kirchstraße in die Lange Straße ein und übersah dabei eine von rechts kommende 9-Jährige Fahrradfahrerin aus Harpstedt. Bei dem darauffolgenden Zusammenstoß stürzte die 9-Jährige vom Fahrrad und verletzte sich leicht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 600 Euro.

