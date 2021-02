Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bu., Raubüberfall im Penny-Markt, Täter hat Schusswaffe bei sich

Steinfurt-Bu. (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Freitagabend (05.02.21) gegen 21.50 Uhr mit einer Schusswaffe die Penny-Filiale an der Ochtruper Straße in Burgsteinfurt betreten und einen hohen dreistelligen Eurobetrag aus einer Kasse erbeutet. Der Mann ging zunächst durch das Geschäft und kam dann zum Kassenbereich. Dort hielt er sich Zeugenaussagen zufolge zunächst am Getränkekühlschrank auf und ging dann mit einer Getränkedose zur Kasse. Schließlich legte er mit der Dose auch eine grüne Plastiktüte auf das Fließband und sagte zur Kassiererin sinngemäß: "Mach rein, mach rein." Dabei legte er auch die schwarze Schusswaffe auf den Warenbereich an der Kasse. Unter dieser Bedrohungslage füllte die Kassiererin die Tüte mit dem Bargeld. Anschließend entfernte sich der Täter aus dem Penny-Markt in unbekannte Richtung. Mehrere Zeugen, die sich ebenfalls im Kassenbereich aufhielten, beobachteten die Vorgänge. Dennoch gibt es keinen Verdächtigen. Der unbekannte Räuber wird wie folgt beschrieben: Er war etwa 20 bis 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß und schlank. Er hatte ein westeuropäisches Aussehen. Bekleidet war der Mann mit einem dunklen Kapuzenpullover, einer dunklen Hose und einem dunkelblauen Bandana-Tuch mit weißen Verzierungen, das über Mund und Nase gezogen war. Er trug trotz der kalten Witterung keine Handschuhe. Die Polizei in Steinfurt bittet Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Täter geben können, sich zu melden unter Telefon 02551/15-4115.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell