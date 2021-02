Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots)

An der Poststraße ist am Freitag (05.02.21) in der Zeit zwischen 10.40 Uhr und 13.25 Uhr ein blauer Dacia Sandero an beiden Türen auf der linken Seite durch einen unbekannten Verursacher beschädigt worden. Der Dacia war auf einem Parkplatz in Höhe der Hausnummer 17 abgestellt. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 2.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Hinweise gibt es bislang nicht. Die Ibbenbürener Polizei sucht nach dem Verursacher oder der Verursacherin. Sie nimmt Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell