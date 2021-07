Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 20. Juli 2021, wurde eine Person bei einem Verkehrsunfall auf der Annenheider Allee, Einmündungsbereich der Autobahnausfahrt Anschlussstelle Hasport, in Delmenhorst leicht verletzt. Eine 21-Jährige aus Oldenburg befuhr zuvor gegen 7:30 Uhr die Autobahn 28 in Richtung Bremen. Als sie die Autobahn an der Anschlussstelle Hasport verließ, übersah sie beim Abbiegen auf die Annenheider Allee eine 53-jährige Fahrradfahrerin aus Delmenhorst. Diese befuhr in Richtung Niedersachsendamm den linken, für diese Richtung nicht vorgesehenen Radweg. Bei dem darauffolgenden Zusammenstoß stürzte die 53-Jährige und verletzte sich leicht. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 650 Euro. Gegen beide Unfallbeteiligten wurde ein Ordnungswidrigkeiten- sowie gegen die 21-Jährige ein Strafverfahren, aufgrund einer fahrlässigen Körperverletzung, eingeleitet.

