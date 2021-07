Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Sachbeschädigung an Pkw in Nordenham +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Bereits in der Nacht von Samstag, 17. Juli 2021, auf Sonntag, 18. Juli 2021, hat ein bislang unbekannter Täter mehrere Pkw in der Karl- und Bahnhofstraße in Nordenham beschädigt. Die betroffenen Pkw waren zu den Tatzeitpunkten in den Straßen abgestellt worden. Der Täter brach die Außenspiegel und Scheibenwischer der Fahrzeuge ab. Die Höhe der Sachschäden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 1.500 Euro. Mögliche Zeugen der Sachbeschädigungen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordenham, unter der Telefonnummer 04731/9981-0, zu melden.

