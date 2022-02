Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rabiater Fahrgast mutmaßlich ohne Fahrschein unterwegs

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (03.02.2022) einen 33 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, mit der Linie U15 ohne Fahrschein gefahren und sich gegen das Festhalten durch das Prüfpersonal gewehrt zu haben. Der Tatverdächtige fuhr gegen 08.20 Uhr mit der Stadtbahn in Richtung Ruhbank, als ein 51-jähriger Fahrausweisprüfer den Mann kontrollierte. Da er offenbar keinen Fahrschein hatte, stiegen sie an der Haltestelle Payerstraße aus. Nachdem der Kontrolleur seinen Ausweis erhalten hatte, entwickelte sich eine Rangelei, in deren Verlauf es dem 33-Jährigen gelang, den Ausweis wieder an sich zu nehmen und zu flüchten. Kurz darauf kam er aber zurück, da er offenbar seinen Rucksack vergessen hatte. Alarmierte Beamte nahmen ihn daraufhin vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten sie ihn wieder auf freien Fuß.

