Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Gaststätten eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte/-West (ots)

Unbekannte sind am Mittwoch (02.02.2022) oder Donnerstag (03.02.2022) in Gaststätten an der Friedrichstraße sowie an der Reuchlinstraße eingebrochen und haben Bargeld und Spirituosen gestohlen. An der Friedrichstraße hebelten sie zwischen Mittwoch, 20.00 Uhr und Donnerstag, 16.30 Uhr, eine Glasscheibe der Eingangstür heraus. Aus der Gaststätte stahlen sie mehrere Flaschen Alkohol. An der Reuchlinstraße brachen die Einbrecher ein gekipptes Fenster auf und stahlen anschließend aus dem Kassenbereich zirka 350 Euro Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 zu wenden.

