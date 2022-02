Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Ladendieb im beschleunigten Verfahren vorgeführt

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (02.02.2022) einen 25 Jahre alten Mann festgenommen, der versucht haben soll, in einem Laden an der Königstraße Kleidung im Wert von über 600 Euro zu stehlen. Der Ladendetektiv beobachtete gegen 16.10 Uhr, wie der 25-Jährige mit mehreren Kleidungsstücken in eine Umkleidekabine ging und diese nach wenigen Minuten mit deutlich weniger Teilen wieder verließ. Als er sich in Richtung des Ausgangs begab, ohne zuvor zur Kasse gegangen zu sein, sprach ihn der Detektiv an. Nachdem er bei dem Mann mehrere Hosen und Pullover im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro gefunden hatte, nahmen ihn alarmierte Polizeibeamte fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart soll der georgische Staatsbürger am Donnerstag (03.02.2022) im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens einem Haftrichter vorgeführt werden.

