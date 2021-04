Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Bockum: Enkeltrick: Betrüger erbeuten Schmuck einer Seniorin - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Montagabend (12. April 2021) hat sich eine Frau gegenüber einer Seniorin am Telefon als deren Tochter ausgegeben, die in einer Notlage sei. Betrüger gelangten so an den Schmuck der älteren Dame.

Gegen 16:00 Uhr bekam die 89-jährige Krefelderin einen Anruf von einer Frau, die weinte. Diese sei die Tochter der Seniorin und brauche dringend Hilfe. Sie sei in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt und werde nun gerichtlich festgehalten. Sie brauche sofort eine hohe Geldsumme, um aus der Angelegenheit herauszukommen.

Die Seniorin sammelte daraufhin ihren Schmuck zusammen, legte ihn in einen Beutel und übergab diesen einem unbekannten Mann, der gegen 17:00 Uhr vor ihrer Haustür stand. Der junge Mann bedankte sich und verschwand.

Er ist etwa 1,80 Meter groß, 20-30 Jahre alt, schlank und hat braune Haare. Er trug keinen Bart sowie keinen Mund-Nasen-Schutz und hatte eine blaue Hose an.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (142)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell