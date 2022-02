Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 18-Jähriger durch Tritte und Schläge schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Drei Unbekannte haben am Mittwochabend (02.02.2022) einen 18 Jahre alten Mann im Bereich des P+R-Parkplatzes des Max-Eyth-Sees körperlich angegriffen. Der 18-Jährige befand sich gegen 18.30 Uhr auf dem Fußweg, der den P+R-Parkplatz mit der Wagrainstraße verbindet, als ihn drei Männer ansprachen. In der Folge des Gesprächs sollen die Täter den 18-Jährigen zu Boden gestoßen, gewürgt sowie mit Tritten und Schlägen traktiert haben. Im Anschluss flüchteten alle drei Täter in Richtung Wagrainstraße/Seeblickweg und ließen ihr Opfer schwer verletzt zurück. Einer der Täter soll zwischen 19 und 25 Jahre alt und zirka 175 Zentimeter groß sein. Er soll eine kräftige Statur, schwarze Haare und einen Vollbart haben sowie mit einem weißen Sweatshirt, einer schwarzen Cargohose und einer schwarzen Jacke bekleidet gewesen sein. Der zweite Täter soll zirka 180 Zentimeter groß sein und eine hagere Statur sowie einen Ziegenbart haben. Zudem soll er dunkel gekleidet gewesen sein. Zum dritten Täter liegt keine Beschreibung vor. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

