Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrskontrollen

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (02.02.2022) den Verkehr auf der Bundesstraße 14 überwacht und ihr Augenmerk auf die Einhaltung der vorgeschriebenen Geschwindigkeit gelegt. Die Beamten kontrollierten zwischen 11.45 Uhr und 14.00 Uhr am Johannesgrabentunnel den Verkehr in stadteinwärtiger Richtung. Dabei überschritten 29 Verkehrsteilnehmer die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Neun Fahrzeugführer müssen neben Punkten und einem empfindlichen Bußgeld auch mit einem Fahrverbot rechnen. Ein Autofahrer war mit 114 km/h unterwegs. Darüber hinaus stellten die Beamten einen Fahrer fest, der einen mutmaßlich gefälschten Führerschein vorzeigte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell