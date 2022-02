Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Möhringen (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagabend (01.02.2022) einen 33 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Warenhaus an der Rembrandtstraße alkoholische Getränke und Lebensmittel im Wert von über 200 Euro gestohlen zu haben. Eine 49 Jahre alte Detektivin beobachtete den Tatverdächtigen kurz vor 19.00 Uhr, wie er die Waren in seinen präparierten Rucksack gesteckt haben soll. Nachdem er an der Kasse andere Waren bezahlt hatte, sprach ihn die Detektivin an und übergab ihn den alarmierten Polizeibeamten. Der moldauische Tatverdächtige wird im Laufe des Mittwochs (02.02.2022) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem zuständigen Richter vorgeführt.

