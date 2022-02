Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd/-West (ots)

Unbekannte sind am Dienstag (01.02.2022) in Wohnungen an der Straße Rebenreute sowie an der Röckenwiesenstraße eingebrochen. An der Straße Rebenreute gelangten Täter zwischen 15.30 Uhr und 18.40 Uhr in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses, indem sie die Terrassentüre aufhebelten. Hier erbeuteten sie Modeschmuck im Wert von über 150 Euro. An der Röckenwiesenstraße bohrten die Täter zwischen 09.00 Uhr und 19.20 Uhr an einem Reihenmittelhaus ein Loch in die Glasscheibe der Terrassentür und öffneten sie, indem sie den inneren Türgriff betätigten. Offenbar flüchteten sie ohne das Haus betreten zu haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

