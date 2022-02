Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Rückstau mit Stadtbahn kollidiert

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Bei einem Unfall im Bereich der Stadtbahnhaltestelle Wilhelmsplatz hat ein 69 Jahre alter Fiat-Fahrer am Mittwochmorgen (02.02.2022) leichte Verletzungen erlitten. Der 69-Jährige sowie ein links neben ihm fahrender 63 Jahre alter Fahrer eines Range Rovers waren gegen 08.25 Uhr in der König-Karl-Straße in Richtung König-Karls-Brücke unterwegs. Aufgrund eines Rückstaus hielten beide Fahrer zunächst vor dem Gleisbereich am Wilhelmsplatz an. Als sich der Stau auflöste, fuhren sie weiter und eine von links kommende Stadtbahn stieß zunächst gegen den Fiat und schob diesen gegen den daneben befindlichen Range Rover. Rettungskräfte versorgten den Fiat-Fahrer und brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Der 63-jährige Autofahrer sowie der 34 Jahre alte Stadtbahnfahrer und dessen Fahrgäste blieben offenbar unverletzt. Es kam während der Unfallaufnahme und den Abschleppmaßnahmen bis etwa 09.15 Uhr zu Beeinträchtigungen des Fahrzeug- und Bahnverkehrs.

