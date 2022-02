Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlich betrunkenen Autofahrer mit gestohlenem Fahrzeug festgenommen

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Dienstag (01.02.2022) einen 20 Jahre alten Mann in der Heidestraße festgenommen, der im Verdacht steht, alkoholisiert mit einem gestohlenen Auto gefahren zu sein. Polizeibeamte kontrollierten den 20-Jährigen in einem VW up! gegen 01.00 Uhr an der Kreuzung Heidestraße/Rüdigerstraße und bemerkten, dass er offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Im weiteren Verlauf der Verkehrskontrolle stellte sich außerdem heraus, dass der Mann offenbar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und der VW up! sowie die Kennzeichen mutmaßlich gestohlen waren. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten zudem zwei mutmaßlich gestohlene Mobiltelefone. Der Tatverdächtige musste eine Blutprobe abgeben, die Beamten stellten das Auto und das restliche mutmaßliche Diebesgut sicher. Der 20-jährige wohnsitzlose chinesische Staatsangehörige wurde im Laufe des Dienstags (01.02.2022) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell