Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt/-Nord (ots)

Unbekannte sind im Zeitraum von Freitag (28.01.2022) auf Montag (31.01.2022) in eine Halle an der Mercedesstraße eingebrochen, bei einer Arztpraxis an der Daimlerstraße und einem Gebäude an der Löwentorstraße ist es beim Versuch geblieben. An der Mercedesstraße drückten Einbrecher zwischen gewaltsam ein verschlossenes Drehkreuz auf und stahlen aus den Räumlichkeiten eine Fernbedienung. An der Daimlerstraße versuchten unbekannte Täter zwischen 13.00 Uhr am Freitag und 10.00 Uhr am Montag vergeblich zwei Fenster einer Arztpraxis aufzubrechen. Ebenfalls Unbekannte schlugen zwischen Freitag, 15.00 Uhr und Montag, 07.00 Uhr, an einem Gebäude an der Löwentorstraße ein Loch in eine Eingangstür, stahlen jedoch nichts. Zeugen des Einbruchversuchs an der Löwentorstraße werden gebeten, sich an das Polizeirevier 2 Wolframstraße unter der Telefonnummer +4971189903200 zu wenden. In den Fällen an der Mercedesstraße und der Daimlerstraße werden Zeugen gebeten, sich an das Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße unter der Telefonnummer +4971189903600 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell