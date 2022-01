Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 21-Jähriger bei Streit verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 21 Jahre alter Mann hat am Samstag (29.01.2022) bei einem Streit unter der König-Karls-Brücke Verletzungen erlitten. Der 21-Jährige geriet gegen 23.50 Uhr aus bisher nicht geklärten Gründen mit einer unbekannten Personengruppe in Streit, in dessen Verlauf eine Person aus dieser Gruppe den 21-Jährigen, mutmaßlich mit einem Messer, am Arm verletzte. Rettungskräfte kümmerten sich um den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten ohne Ergebnis nach der Personengruppe über die keinerlei Hinweise vorliegen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 an das Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu wenden.

