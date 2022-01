Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher auf frischer Tat ertappt und geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Ein Unbekannter ist am Freitagabend (28.01.2022) in ein Büro am Tizianweg eingebrochen und dabei überrascht worden. Der Einbrecher hebelte gegen 19.50 Uhr ein Fenster auf und stieg hinein. Als ihn ein Zeuge beim Verlassen des Gebäudes überraschte, ließ er seine Beute, unter anderem zwei Laptops und ein Tablet, zurück und flüchtete in Richtung Killesberg. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen gelang es dem Täter, unerkannt zu entkommen. Laut Zeugen soll er etwa 170 bis 180 Zentimeter groß und rund 30 Jahre alt sein. Er soll einen schwarzen Bart haben und mit einer dunklen Hose, einem dunklen Oberteil und einer schwarzen Wollmütze bekleidet gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

