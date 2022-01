Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Beim Abbiegen mit Stadtbahn kollidiert

Stuttgart-Degerloch (ots)

Bei einem Unfall am Montagmorgen (31.01.2022) im Bereich der Haltstelle Stelle hat ein 51 Jahre alter Stadtbahnfahrer leichte Verletzungen erlitten. Der Fahrer eines VW Crafter war gegen 07.10 Uhr in der Jahnstraße unterwegs und bog nach rechts in die Frauenkopfstraße ab. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 34-Jährige dabei das Rotlicht der Ampel missachtet haben, sodass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß zwischen dem VW und einer Stadtbahn der Linie U15 kam, die in Richtung Stammheim unterwegs war. Der 51 Jahre alte Stadtbahnfahrer erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro. Der Bahnverkehr war bis etwa 08.30 Uhr beeinträchtigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell