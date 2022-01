Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - Wohnungseinbruch, Hinweise erbeten

Hausach (ots)

Am Donnerstag in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 17:55 Uhr gelangte ein noch unbekannter Einbrecher in eine Wohnung in der Straße "Adlersbach". Nach ersten Erkenntnissen verschaffte sich der Täter Zutritt durch die Eingangstür und entwendete drei elektronische Geräte. Der Diebstahlschaden beträgt mehrere hundert Euro. Die Beamten des Polizeireviers Haslach haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07832 97592-0 entgegen.

/ph

