Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbachwalden - Baustellenampel beschädigt, Zeugen gesucht

Sasbachwalden (ots)

Am Mittwochabend wurde der Polizei eine Fahrerflucht in der Talstraße gemeldet. Eine bislang unbekannte Person soll die Talstraße bergab befahren und gegen 18:46 Uhr, im Bereich eines dortigen Gasthauses, mit einer auf der Straße abgestellten Baustellenampel kollidiert sein. Hiernach entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der an der Ampel entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Hinweise zum nun gesuchten Verursacherfahrzeug oder dem verantwortlichen Fahrer geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer: 07841 7066-0 bei den Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch.

/jp

