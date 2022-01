Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach im Kinzigtal, Schwarzwaldstraße B33/B 294 - Einsatz nach Verkehrsunfall

Haslach im Kinzigtal (ots)

Auf der B33 / Schwarzwaldstraße kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem LKW. Das auf der geradeaus führenden Spur befindliche Auto ist nach erstem Ermittlungsstand gegen 14:18 Uhr mit einem in gleicher Richtung auf der Linksabbiegerspur stehenden LKW kollidiert. Der PKW Fahrer wurde durch den Zusammenstoß verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Während der Unfallaufnahme durch die Polizei, musste die Fahrbahn bis gegen 15:50 Uhr teilweise gesperrt werden.

