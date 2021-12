Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Marktstraße

Einbruch in Dönerladen

Coesfeld (ots)

2 Paletten Getränkedosen und Wechselgeld erbeuteten Unbekannte bei einem Einbruch in einen Dönerladen an der Marktstraße. Durch ein auf Kipp stehendes Fenster konnten die Einbrecher in das Innere gelangen. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach ihrem Stehlgut. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwoch (22.12.) 22 Uhr und 11 Uhr am Donnerstag. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

