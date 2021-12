Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Stadtgebiet/Grob rücksichtsloses Fahren - Polizei stellt Führerschein sicher

Coesfeld (ots)

Mit der vorläufigen Abgabe seines Führerscheins hat sich ein 19-jähriger Coesfelder für sein grob rücksichtsloses Fahren am Samstag Samstag (25.12.) gegen 23.40 Uhr zu verantworten. Zur Ereigniszeit führte eine Streifenwagenbesatzung am Busbahnhof Senden eine Verkehrsüberwachung durch. Sie hörte von einem in der Nähe befindlichen Kreisverkehr lautes Motorengeräusch und offensichtlich quietschende Reifen. Aufgrund der später gesicherten Spuren auf der Fahrbahn hatte der Fahrzeugführer hier mehrere Runden gedreht. Die Beamten begaben sich unverzüglich in den Bereich und stellten dort einen VW Arteon fest, der sich beim Erblicken des Streifenwagens mit hoher Geschwindigkeit entfernte. Die Beamten gaben Anhaltesignale und schalteten das Blaulicht an. Dennoch entfernte sich das Fahrzeug auf der Buldener Str. und erhöhte die Geschwindigkeit. Die Fahrt ging weiter über die Straßen Am Schlosspark / Kapellenfeld / Glatzer Weg / Waldenburger Weg / Droste-zu-Senden-Straße; in einem Fall gegen die Einbahnstraße. Hier hielt der 19-jähriger Coesfelder schließlich an, nachdem sich die Streifenwagenbesatzung neben ihn gesetzt hatte. Im Auto befanden sich noch 3 Mitfahrer.

Der Führerschein des Coesfelders stellten die Beamten sicher.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell