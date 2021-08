Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0582 --Stolpersteine beschmiert--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Vegesack, OT Vegesack, Reeder-Bischoff-Straße Zeit: 04.08.2021, 09:50 Uhr

Unbekannte beschmierten Gedenksteine in Vegesack mit einem Hakenkreuz und einem weiteren Schriftzug. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Mittwoch gegen 9:50 Uhr alarmierte eine 77-Jährige die Polizei und meldete Schmierereien auf zwei Stolpersteinen in der Reeder-Bischoff-Straße. Einsatzkräfte stellten wenig später an einem Gedenkstein ein Hakenkreuz und an einem weiteren Stolperstein Schriftzüge mit nationalsozialistischen Symbolen fest. Die Stolpersteine sind in den Gehweg eingelassen und sollen an die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft erinnern.

Der Staatsschutz hat die Ermittlungen wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

