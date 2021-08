Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0580 --Mann schießt mit Schreckschusswaffe vom Balkon--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Neustadt, OT Huckelriede, Buntentorsteinweg Zeit: 02.08.2021, 12.55 Uhr

In der Bremer Neustadt hat am Montag ein Mann die Nachbarschaft in Angst versetzt, indem er mehrere Schüsse aus einer Schreckschusswaffe von seinem Balkon abfeuerte.

Zeugen meldeten dem Notruf einen Mann, welcher im Buntentorsteinweg mit einer Schusswaffe auf einem Balkon herumhantierte. Kurze Zeit später berichteten sie, dass nun mehrere Schüsse in die Luft abgefeuert worden sind. Die Polizei sperrte Straßen und sicherte den Bereich, wodurch es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen kam. Spezialkräfte konnten den 38-jährigen Hausbewohner festnehmen, nachdem er seine Waffe vom Balkon geworfen hatte. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Polizisten eine weitere Schreckschusswaffe, Munition und geringe Mengen Drogen.

Den Mann erwarten nun mehrere Strafverfahren u.a. wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und das Betäubungsmittelgesetz. Da der Verdacht einer psychischen Erkrankung vorlag, wurde er in einer psychiatrischen Klinik untergebracht.

