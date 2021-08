Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0576 --35-Jähriger verstirbt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Vahr, OT Vahr, In der Vahr Zeit: 01.08.21, 18.30 Uhr

Die Polizei nahm am frühen Sonntagmorgen in Gröpelingen drei Tatverdächtige nach einem Zigarettenautomatenaufbruch fest. Ein 35-Jähriger sollte am Abend zu einem Haftrichter gebracht werden. Er wurde leblos im Polizeigewahrsam aufgefunden. Derzeit gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Ein Anwohner der Gröpelinger Heerstraße nahm einen lauten Knall wahr und entdeckte drei Männer, die gerade im Begriff waren, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Die Einsatzkräfte trafen schnell ein und nahmen noch in Tatortnähe die drei 25, 35 und 37 Jahre alten Verdächtigen fest. Bei einer weiteren Absuche wurde in einem Auto ein Sack mit etwa 250 Schachteln Zigaretten sichergestellt. Auch das vermeintliche Aufbruchswerkzeug konnte im Nahbereich gefunden und beschlagnahmt werden. Die drei mutmaßlichen Täter, alle ohne festen Wohnsitz in Deutschland, wurden zum Einsatzdienststandort Lesum gebracht. Durch einen Arzt des Institutes für Rechtsmedizin wurde eine Arrest- und Transportfähigkeit der Männer festgestellt. Die Staatsanwaltschaft ordnete zwecks Haftprüfung wegen Fluchtgefahr die Fortdauer der freiheitsentziehenden Maßnahmen an.

Die drei Männer wurden zum Polizeigewahrsam ins Präsidium gebracht. Die zwei 25 und 37-Jährigen standen offensichtlich unter Drogenentzug und wurden vorsorglich in eine Klinik gebracht. Bei dem 35-Jährigen zeigten sich keine Ausfallerscheinungen. Die Zelle wurde regelmäßig kontrolliert. Als der Transport zum Gericht anstand, wurde der 35 Jahre alte Mann aus Russland leblos in der Zelle vorgefunden. Die Polizisten leiteten u.a. mit dem Einsatz eines Defibrillators umgehend Erste-Hilfe-Maßnahmen ein, Rettungskräfte und ein Notarzt der Feuerwehr Bremen wurden hinzugezogen. Die Reanimationsmaßnahmen verliefen erfolglos. Es ergaben sich bisher keine Hinweise auf ein Fremdverschulden oder ein Fehlverhalten im Zusammenhang mit der Gewahrsamsordnung.

Die Staatsanwaltschaft Bremen führt die Ermittlungen zur Todesursache. Das Referat Interne Ermittlungen beim Senator für Inneres hat einen Prüfvorgang zur Untersuchung der durchgeführten Maßnahmen eingeleitet.

