POL-MI: Sattelzug kommt in Tonnenheide von Straße ab

Zum wiederholten Male innerhalb nur weniger Wochen sind die Beamten am Donnerstagmorgen wegen eines von der Straße abgekommenen LKWs gerufen worden. Ein 23-jähriger Fahrer aus dem Landkreis Diepholz verletzte sich.

Dieser hatte nach ersten Erkenntnissen gegen 9.20 Uhr den mit Blumenerde beladenen Sattelzug aus Richtung Diepenau kommend in Fahrtrichtung Rahden auf der Mindener Straße gesteuert, als er mit dem tonnenschweren Gespann aus bisher ungeklärter Ursache auf gerader Strecke nach rechts von der Straße abkam. Daraufhin touchierte der Lastwagen einen Straßenbaum und kollidierte mit einer Steinmauer, bevor das Gespann in Höhe der Grundstückseinfahrt der Hausnummer 275 in einem Graben zum Stillstand kam.

Rettungskräfte brachten den verletzten Mann in ein Krankenhaus. Auch Kräfte der Feuerwehr erschienen vor Ort und kümmerten sich um die Betriebsstoffe. Zudem setzte man die untere Wasserbehörde in Kenntnis und reinigte die Fahrbahn.

Zur Bergung des Sattelzuges am frühen Nachmittag schickte die Speditionsfirma selbständig einen Kranwagen an den Unfallort. Zuvor musste der Anhänger bei starkem Wind entladen werden. Zur Stunde ist die Fahrbahn noch immer vollgesperrt. Der Verkehr wird abgeleitet.

Erst am Dienstagvormittag war in Hille-Rothenuffeln ein Lastwagen von der Bergkirchener Straße abgekommen und auf die Seite gekippt. Dessen Fahrer blieb unverletzt.

