POL-MI: Fußgänger von Auto erfasst: Unbekannter Mann verstirbt nach schwerem Verkehrsunfall

Lübbecke (ots)

Am Mittwochmorgen ist ein bisher unbekannter Fußgänger beim Überqueren des Maschwegs von einem PKW erfasst und tödlich verletzt worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Passant an der Einmündung des Westerhallermaschwegs gegen 6.10 Uhr beabsichtigt, die Straße in nördlicher Richtung zu überqueren. Dabei wurde er von dem in Richtung Stockhausen auf dem Maschweg fahrenden Ford eines Fahrers (29) aus Lübbecke an der rechten Fahrzeugfront erfasst und auf die Motorhaube aufgeladen. Durch den Aufprall zog sich der Mann schwerste Verletzungen zu.

Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch eine Minuten später eintreffende Streifenwagenbesatzung sowie anschließender intensivmedizinischer Betreuung durch Kräfte des Rettungsdienstes, verstarb der Unbekannte noch an der Unfallstelle. Der 29-jährige Fahrzeugführer erlitt einen schweren Schock und wurde in ein Krankenhaus gebracht. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft erschien zur Erstellung eines Gutachtens ein Sachverständiger am Unglücksort. Während der Unfallaufnahme wurde der Maschweg bis etwa 10.30 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet.

Da sich den Beamten bis zum jetzigen Zeitpunkt keinerlei Hinweise auf die Identität des tödlich verunglückten Mannes ergaben, bittet die Polizei um Hinweise zu ihm. Er dürfte sich nach ersten Einschätzungen in einem ungefähren Alter von 60 bis 70 Jahren befinden und circa 175 cm groß sein. Der schlanke Mann trug zur Zeit des folgenschweren Zusammenstoßes kurze grau-braune Haare mit einer Stirnglatze. Zudem war er mit einer dunklen Kapuzenjacke mit einem markanten grau-getigerten Innenfutter, einer dunklen Strickmütze, einer dunklen Stoffhose sowie schwarzen Lederschuhen bekleidet. Außerdem führte er dunkelgraue Handschuhe, eine kleine schwarze Umhängetasche sowie einen Stock-Regenschirm mit sich. Wer den Unbekannten zu kennen glaubt, der meldet sich bitte bei den Beamten des Verkehrskommissariats unter Telefon (05741) 2770.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell