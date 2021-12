Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Stadtgebiet/Einbrecher über die Feiertage aktiv

Coesfeld (ots)

Drei Anzeigen wegen Wohnungseinbruch nahm die Polizei in Dülmen am 1. Feiertag auf.

In der Nacht zum 25.12. gegen 2 Uhr stellte ein Dülmener auf seinem Handy Bewegungen in seiner Wohnung an der Wagnerstraße fest. Der Mann hielt sich zu dem Zeitpunkt nicht in seiner Wohnung auf. Bei einer Nachschau stellte er zunächst ein geöffnetes Fenster fest, was sich im rückwärtigen Bereich seinen Hauses befindet. Dieses Fenster hebelten die unbekannten Täter auf und gelangten so in das Haus. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung konnten insgesamt drei Musikinstrumente, zwei Oboen und ein Englisch Horn, als Diebesgut angegeben werden.

Gleich in zwei Wohnungen eines Hauses an der Hochfeldstraße drangen Einbrecher am 1. Feiertag im Zeitraum von 16.45 bis 19.10 Uhr ein. Die Unbekannten hebelten ein Fenster im Erdgeschoss auf und gelangten in die dortige Wohnung. Weiterhin brachen sie die Wohnungstür zu der im ersten Obergeschoss befindlichen Wohnung auf. Aus der Wohnung im Erdgeschoss stahlen sie Modeschmuck und Bargeld.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

