Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Stadtgebiet/Zwei Wohnungseinbrüche

Coesfeld (ots)

In Lüdinghausen kam es am Donnerstag (23.12.) sowie am 1. Weihnachtstag zu jeweils einem Einbruch in eine Wohnhaus.

Am Donnerstag versuchten die Unbekannten zunächst eine Kellertür in der Tischlerstraße in Seppenrade aufzuhebeln. Diese Tür war durch einen Querbalken speziell gesichert und hielt den Hebelversuchen stand. Nicht standgehalten hat ein Fenster. Durch dieses gelangten die Unbekannten in das Gebäude und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Es wurde Bargeld und Schmuck gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen 15.50 und 18.30 Uhr.

Ungewöhnliche Beute machten Einbrecher bei einem Einbruch am ersten Feiertag am Margeritenring. Hier gelangten sie durch das Aufhebeln einer Balkontür in eine Wohnung. Diese wurde komplett durchsucht. Gestohlen wurde ein Cerankochfeld, ein Fernseher sowie ein Kaffeevollautomat. Die Tatzeit liegt hier zwischen 12.00 und 18.15 Uhr.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

