Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbruch und Sachbeschädigung in Corona-Testzelt +++

Oldenburg (ots)

Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende am Friedhofsweg ein als Testzentrum genutztes Zelt beschädigt und Teile des Equipments entwendet. Die Tat wurde am Sonntag bei der Polizei angezeigt.

Bei der Untersuchung des Tatorts stellten die Beamten fest, dass die Täter die Seitenwände des Zelts an vier Stellen der Länge nach aufgeschnitten haben. Im Inneren des Zeltes beschädigten die Unbekannten mehrere Einrichtungsgegenstände. Den Ermittlungen zufolge wurden darüber hinaus unter anderem Desinfektionsmittel, FFP2-Masken und Heizlüfter entwendet. Die Täter konnten anschließend unerkannt entkommen.

Hinweise von Zeugen ergaben, dass die Tat in der Zeit zwischen Samstag, 15 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, passiert sein dürfte.

Weitere Hinweise zur Tat oder zu möglichen Tatverdächtigen können der Polizei Oldenburg unter der Telefonnummer 0441/790-4115 mitgeteilt werden. (1529719)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell