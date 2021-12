Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Verkehrsunfall mit Hund in Westerstederfeld+++

Oldenburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Hund, der nach Angaben der unfallbeteiligten 18jährigen Fahranfängerin aus Westerstede, etwa die Größe einer Dogge hatte, ist es am Samstag, gegen 21.30 Uhr, auf der "Lindenallee", Westerstederfeld, gekommen. Der Hund soll, von links über ein Feld kommend, trabend die Straße überquert haben. Trotz eines Ausweichens sei es zum Zusammenstoß gekommen, wodurch der PKW beschädigt worden ist. Der Hund, der als dunkelgrau bis schwarz beschrieben wird und offensichtlich unverletzt bleibt, entfernt sich in unbekannte Richtung. Die am PKW festgestellten Schäden entsprechen denen eines Wildunfalls, übliche Resthaaranhaftungen werden nicht gefunden. Eine Nachfrage bei den örtlichen Tierärzten führte nicht zum Auffinden des Hundes. Den Zusammenstoß mit einem anderen Wild oder gar einem Wolf schließt die junge Fahrzeugführerin aus. Die Polizei sucht nun Zeugen, die möglicherweise Angaben zum Hund und deren Besitzer machen können, da der entstandene Schaden in Höhe von 1500 Euro nicht über die Wildschadenskasse abgedeckt wird, sondern durch die vorgeschriebene Haftpflichtversicherung des Hundes.

