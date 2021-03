Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Unvermittelt zugeschlagen

Offenburg (ots)

Die Hintergründe einer körperlichen Attacke zweier Frauen am Montagabend in der Stegermattsiedlung sind noch unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Laut Schilderung einer Angegriffenen sei das weibliche Duo im Alter von 23 und 49 Jahre kurz nach 19:30 Uhr vor der Haustür einer Bewohnerin im Moosweg aufgetaucht und habe, nachdem ihnen auf Klingeln geöffnet wurde, unvermittelt auf sie eingeschlagen und eingetreten. Die hierdurch Verletzte musste mit einem Rettungswagen in eine örtliche Klinik gebracht werden. Als eine Bekannte der Geschlagenen zufällig hinzukam und die Polizei verständigte, wurde auch sie mit Schlägen und Tritten traktiert. Die Beamten des Polizeireviers haben Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die Beteiligten dürften nach bisherigen Erkenntnissen miteinander bekannt sein.

/wo

