POL-OL: ++ Einbruchdiebstahl Wohnhaus, Trunkenheitsfahrt und Widerstandshandlung ++

++ Wohnungseinbruchdiebstahl ++

In dem Zeitraum vom 17./18.12.2021, 15.00 Uhr bis 13.30 Uhr suchen unbekannte Täter ein Einfamilienwohnhaus im Rohrdommelweg in Oldenburg-Eversten auf. Nachdem das Badezimmerfenster aufgehebelt wird, gelangen die Täter in das Objekt. Die Räume werden durchsucht und Schmuck entwendet. -1527740-

++ Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienwohnhaus ++ Am Freitag/Samstag, den 17./18.12.2021, gelangen unbekannte Täter in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 15.30 Uhr in ein Einfamilienwohnhaus in dem Ahlkenweg. Ein Küchenfenster wird aufgehebelt, im Objekt sämtliche Räume durchsucht und Bargeld entwendet. -1527874-

Die Polizei bittet Zeugen, die im Bereich Rohrdommelweg und Ahlkenweg verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden.

++Trunkenheitsfahrt, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte++ Am Samstag, dem 18.12.2021 wird der Polizei um 11.20 Uhr ein Randalierer im Borchersweg in 26135 Oldenburg gemeldet. Mit Eintreffen der Polizei befindet sich der Randalierer nicht mehr vor Ort. Er wird als Fahrradfahrer in der Tweelbäker Tredde angetroffen und festgestellt, dass er unter Alkoholeinfluss steht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,80 Promille. Nach Angaben des 27-jährigen Oldenburgers kommt er von einer Weihnachtsfeier und ist auf dem Heimweg. Weiteren polizeilichen Maßnahmen wird keine Folge geleistet. Er sperrt sich, beleidigt die Beamten. Bei der Fesselung der Person tritt und schlägt er nach den Beamten. Auf der Polizeidienststelle erfolgte eine Blutentnahme. Der Oldenburger ändert sein Verhalten weder auf dem Weg zur noch in der Polizeidienststelle, sodass er dem Polizeigewahrsam zugeführt wird. -1527234-

