Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf der Autobahn 28 +++

Oldenburg (ots)

Am Freitag den 17. Dezember kam es gegen 17:35 Uhr auf der Autobahn 28 in Richtung Leer zu einem Verkehrsunfall, bei welchem sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort entfernt hat. Hierbei fuhr der Unfallverursacher mit seinem PKW vom Parkplatz Halfsteder Bäke auf die Autobahn auf und übersah einen dort auf dem Hauptfahrstreifen fahrenden Renault Twingo. Die Fahrzeugführerin des Renault musste, um eine Kollision zu verhindern, nach links auf den Überholfahrstreifen ausweichen. Der Fahrzeugführer des dort fahrenden Audi konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, so dass es zu einem Verkehrsunfall kam. Der Renault wurde durch die Wucht des Aufpralls in die Außenschutzplanke geschleudert, wobei sich die Fahrerin leicht verletzte. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 15.000EUR.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei Oldenburg unter der Telefonnummer 04402/933115 zu melden. (1525301)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell